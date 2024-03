RimWorld: Anomaly z datą premiery. Wiemy, kiedy zadebiutuje DLC dla fanów horrorów

Już w połowie marca doczekaliśmy się zapowiedzi RimWorld: Anomaly, czyli nowego dodatku do popularnej produkcji Ludeon Studios. Nowe DLC skierowane będzie przede wszystkim do fanów horrorów, ponieważ wprowadzi do gry „wszelkiego rodzaju potworne, tajemnicze i szalone zagrożenia”. Deweloperzy nie ujawnili jednak wówczas dokładnej daty premiery DLC, ale na szczęście wszystko jest już jasne.

Ludeon Studios ujawniło dokładną datę premiery dodatku RimWorld: Anomaly

We wpisie opublikowanym na Steam studio Ludeon poinformowało bowiem, że RimWorld: Anomaly zadebiutuje już 11 kwietnia 2024 roku. Tego samego dnia – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – udostępniona zostania również aktualizacja oznaczona numerem 1.5. Nadchodzący patch wprowadzi kilka wyczekiwanych przez fanów funkcji.