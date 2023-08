Ridley Scott żałuje nakręcenia jednego z filmów. Wolałby wyreżyserować inną produkcję

Nie powinienem był podejmować tej decyzji, ale musiałem to zrobić. Powinienem wyreżyserować Blade Runnera 2049.

Scott powróci jednak do serii w nadchodzącym serialu Blade Runner 2099 od Amazona. Wciąż nie wiadomo, czy wyreżyseruje choć jeden odcinek produkcji. W wywiadzie reżyser zdradził nowe informacje o serialu, który ma poruszać te same problemy co Nowy wspaniały świat autorstwa Aldousa Huxleya.