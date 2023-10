Ridley Scott odpowiada na krytykę Blade Runnera. „Idźcie się pier…”

W wywiadzie dla Total Film Scott wyznał, z jakimi problemami musiał radzić sobie podczas prac nad Blade Runnerem. Reżyser przyznał wprost, że produkcja filmu była dla niego złym doświadczeniem.

Praca na planie była dla mnie bardzo złym doświadczeniem. Miałem okropnych biznesowych partnerów. Tych od finansów, którzy codziennie mnie dobijali. Odnosiłem sukcesy w prowadzeniu firmy i wiedziałem, że robię coś bardzo, bardzo wyjątkowe, więc nigdy nie przyjąłbym odmowy. Ale oni nie rozumieli, co jest w ich posiadaniu. Kręcisz to i montujesz. A kiedy jesteś już w połowie, wszyscy mówią, że to zbyt wolne. Jako reżyser musisz się nauczyć, że nie możesz nikogo słuchać. Wiedziałem, że pracuję nad czymś wyjątkowym. Teraz jest to jeden z najważniejszych filmów science-fiction w historii, który inspiruje każdego. Każdy cholerny film.