Rick i Morty będą trwać nawet 30 lat? Twórca chce kontynuować serial przez dekady

Padają porównania do Simpsonów.

Już w połowie października Rick i Morty wrócą z siódmym sezonem. Będzie to szczególna okazja, aby twórcy wraz z fanami mogli świętować dziesięciolecie serii. Chociaż żadne plany dotyczące okrągłej rocznicy powstania produkcji nie są jeszcze znane, to Dan Harmon ma nadzieję, że nie będzie to jedyna taka rocznica dla Ricka i Morty’ego. W jednym z najnowszych wywiadów twórca serialu przyznał, że chce kontynuować przygody dwójki tytułowych bohaterów „przez dekady”.

Rick i Morty mogą być emitowani nawet przez dekady

Harmon chce, aby Rick i Morty stał się stałym elementem telewizyjnego krajobrazu. Producent twierdzi, że serial może trwać przez dziesięciolecia i porównuje swoją produkcję do Simpsonów. Przypomnijmy, że Simpsonowie są nieprzerwanie emitowani od 1989 roku, a więc już 34 lata.