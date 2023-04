Reżyser Piotrusia Pana i Wendy o kontrowersyjnej zmianie. „Nie zmienia treści filmu”

Już w najbliższy piątek na Disney+ zadebiutuje kolejny aktorski remake klasycznej animacji Disneya. Tym razem padło na Piotrusia Pana, w którym dokonano wielu zmian, aby historia odpowiadała współczesnym standardom. Jedną z najważniejszych zmian są mieszkańcy Nibylandii. W aktorskiej wersji to już nie tylko chłopcy, ale również dziewczynki. W swojej powieści James Matthew Barrie z 1911 roku autor dokładnie wytłumaczył, dlaczego dziewczynki nie trafiały do fantastycznej krainy, które były mądrzejsze i sprytniejsze od chłopców w podobnym wieku. W filmie Disneya postanowiono jednak ten element zmienić, co wywołało wiele kontrowersji wśród widzów.