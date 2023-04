Replika miecza świetlnego Luke’a Skywalkera z okazji 40-lecia Powrotu Jedi trafiła do sprzedaży

W miniony piątek odbyło się Star Wars Celeberation, na którym Lucasfilm zaprezentował pierwszy zwiastun serialu Ahsoka, w którym powrócą uwielbiani przez fanów bohaterowie, jak również zapowiedział trzy kinowe filmy, w tym jeden z Rey, do której to roli powróci Daisy Ridley. Już w maju 40-lecie będzie obchodzić szósta odsłona Sagi i z tej okazji Disney zaprezentował kilka niespodzianek dla fanów Gwiezdnych wojen, w tym replikę miecza świetlnego Luke’a Skywalkera, która trafiła już do sprzedaży.

Oryginalna replika miecza Luke’a Skywalkera z Powrotu Jedi

Wierną replikę miecza Luke’a z Powrotu Jedi można zamówić w oficjalnym sklepie Disneya. Ostrze miecza podświetlane jest na zielono, a podczas poruszania i uderzania oręż wydaje efekty dźwiękowe. Dodatkowo posiada efekt migotania koloru ostrza. W zestawie znajdziemy również stojak, na którym możemy zamontować samą rękojeść miecza.