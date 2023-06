Red Dead Redemption z nową klasyfikacją wiekową. Gra otrzyma odświeżoną wersję?

Wspomniana klasyfikacja została dokonana przez koreańską organizację Game Rating and Administration Committee . Rating pojawił się w bazie danych wspomnianej komisji w połowie bieżącego miesiąca, a jego dokładny numer to „CC-NV-230615-001”. Redakcja Gematsu informuje, że w przypadku gier klasyfikowanych przez południowokoreański urząd litery „NV” oznaczają wydanie przeznaczone na konsole . Wersja PC zawiera bowiem litery „NP”.

Od dłuższego czasu w sieci pojawiają się plotki o odświeżonej wersji Red Dead Redemption. Fani przygód Johna Marstona na pewno entuzjastycznie przyjęliby zapowiedź remake’u lub remastera wspomnianego tytułu. Niewykluczone, że miłośnicy produkcji Rockstara faktycznie będą mieli niedługo powody do radości . Gra otrzymała bowiem nową klasyfikację wiekową.

Gematsu podkreśla także, że klasyfikacje wiekowe dla oryginalnego wydania, a także dla wersji Undead Nightmare Collection i GOTY Edition były dostępne w bazie danych Game Rating and Administration Committee już wcześniej. Rating z połowy czerwca jest więc nowy i może – ale nie musi – oznaczać, że Rockstar szykuje niespodziankę dla fanów Red Dead Redemption.

Na koniec przypomnijmy, że Red Dead Redemption zadebiutowało na rynku w 2010 roku na konsolach PlayStation 3 i Xbox 360. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Red Dead Redemption – recenzja.

