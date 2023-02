Red Dead Redemption 2 otrzymało nową aktualizację. Nie wiadomo, co zmienia

Parę dni temu graczy Red Dead Redemption 2 mogła zaskoczyć nowa aktualizacja do gry. Rockstar Games już jakiś czas temu oświadczył, że nie będzie dalej wspierać tego tytułu. Tymczasem użytkownicy Steama donieśli, że do gry pojawił się nowy patch ważący 2,89 GB.

Red Dead Redemption 2 otrzymało tajemniczą aktualizację

Deweloper nie podzielił się żadnymi szczegółami dotyczącymi wydanej niedawno aktualizacji. Gracze zaczęli snuć teorie, co takiego studio mogło zmienić w swojej grze, że zdecydowali się wypuścić sporego rozmiaru update. Jedną z najpopularniejszych teorii jest usunięcie problemu bezpieczeństwa, który jakiś czas temu został odkryty w GTA Online. Błąd pozwalał modderom na ingerowanie w konta innych osób w wersji gry na komputerach osobistych, co mogło doprowadzić również do banów. Niewykluczone, że podobny problem występował w Red Dead Online.