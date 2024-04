Rebel Moon otrzyma trzecią część? Snyder ujawnił termin premiery wersji reżyserskich

W innym wywiadzie Snyder bardzo chwalił współpracę z Netflixem. Przyznał, że firma dała mu pełną wolność przy tworzeniu jego wersji reżyserskich.

Będę szczery, prawdopodobnie najbardziej satysfakcjonującą częścią była umowa, którą zawarłem z Netflixem. To niesamowici partnerzy, którzy będą w stanie zrealizować wersję reżyserską dokładnie według moich wytycznych. Czas pracy, czy ocena filmu nie jest problemem. Wszystko, co udało mi się zrobić przy wersji reżyserskiej, to naprawdę spełnienie marzeń każdego filmowca, czyli posiadać pełną kontrolę. To naprawdę świetna rzecz.