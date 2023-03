Rebel Moon otrzyma grę RPG. Zack Snyder wspomina o „absurdalnej skali” projektu

Zaproponowano mi to – ponieważ zawsze chciałem zrobić grę RPG – i w trakcie prezentacji powiedziano, że możemy to zrobić w standardowej skali lub na absurdalną skalę. Pomyślałem sobie, że z całą pewnością powinniśmy zdecydować się na absurdalną skalę. Odpowiedziano mi, że zajmie to dużo czasu i będą potrzebować ode mnie informacji na temat uniwersum, wydarzeń i założeń naukowych – tłumaczy Snyder.