Rebel Moon na pierwszych zdjęciach z filmu. Zack Snyder promuje swoje superwidowiska dla Netflixa

Zack Snyder w rozmowie z Vanity Fair zdradził, że pomimo ambicji stworzenia epickiej serii, jak Gwiezdne wojny, Rebel Moon przedstawi bardziej przyziemną historię, skupioną na postaciach i ich relacjach.

Pracując przy tym filmie, miałem na myśli: „Oczywiście, że to kosmiczna opera, ale nie patrzmy na to w ten sposób. Ustawmy obiektywy w bardziej intymny sposób, aby elementy science-fiction były bardziej przyziemne”. Nie zawsze naszym celem jest powiedzenie: „Spójrz, jak duże są nasze statki kosmiczne lub jak dziwnie wyglądają nasze planety!” To się zdarza, ale zdarza się jako organiczna część świata, który widzowie poznają. Jesteś tam, więc rzeczy, które widzisz podczas tej podróży, nie są ci narzucane ani nikt cię na siłę nimi nie karmi.

Warto przypomnieć, że Rebel Moon pierwotnie powstawało jako jedna, długa produkcja. Netflix jednak zdecydował się skrócić metraż, aby powstały z niego dwa filmy. Tym samym za cenę 166 milionów dolarów budżetu, platforma zapewniła sobie dwie produkcje. Sytuację z podziałem opowiedziała Deborach Snyder, żona reżysera i producentka filmu.

Pierwotnie scenariusz był jednym filmem, ale był w formie Zacka i liczył 172 strony. Stuber [prezes Netflixa] powiedział: „W serwisie filmy trwające poniżej dwóch godzin naprawdę z jakiegoś powodu oglądają się lepiej, nawet mimo tego, że widzowie oglądają ośmiogodzinne seriale”. Zack powiedział: „Jeśli poprosisz mnie, abym zrobił to w mniej niż dwie godziny, stracę tych bohaterów. Wtedy nie będziesz się przejmował tymi postaciami. To opowieść o ludziach i o tym, jak mogą się zmienić, a także o odkupieniu, i o co jesteś gotów walczyć…” Więc powiedział: „A co, jeśli dam ci dwa filmy?” – wspomina Deborach Snyder.