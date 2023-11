Rebel Moon i Armia umarłych tworzą wspólne uniwersum. Zack Snyder ujawnił, jakie są powiazania między seriami

Postać z Rebel Moon miała pojawić się w Armii umarłych

Armia umarłych ma dość obszerną mitologię, która nigdy nie znalazła się w filmie. W serialu animowanym Armia umarłych, którego nigdy nie dokończyliśmy, miała znaleźć się postać z Rebel Moon.

Prace nad Army of the Dead: Lost Vegas zostały wstrzymane, ale to właśnie w tej produkcji Zack Snyder chciał umieścić jedną z postaci, którą zobaczymy w Rebel Moon. Reżyser rozwinął, że bohatera będziemy mogli poznać w scenie w barze z jego nadchodzącego filmu.

W pewnym momencie serialu bohaterowie przechodzą przez portal do innego wymiaru i spotykają tam inne postacie. W Rebel Moon oni są w tym barze i pewien kosmita, to jedna z postaci, która miała znaleźć się w serialu z Armii umarłych. Jest to więc zdecydowanie wspólne uniwersum.

Potwierdzono również, że już w najbliższą niedzielę, czyli 12 listopada, pierwsza część Rebel Moon doczeka się kolejnego zwiastuna. Aby umilić widzom oczekiwanie na nowy materiał, Netflix udostępnił następny plakat swojego superwidowiska.

Wczytywanie ramki mediów.