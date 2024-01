Realm of Ink - ten roguelike powinien zainteresować fanów Hadesa

Realm of Ink to propozycja, która w pierwszej kolejności powinna zwrócić uwagę osób zagrywających się w Hades. Już na pierwszy rzut oka widać, że deweloperzy z Leap Studio oraz Maple Leaf Studio mocno inspirowali się legendarną produkcją od Supergiant Games. Wszystkich zaintrygowanych tym pełnym akcji roguelike'em w azjatyckich klimatach zachęcamy do zapoznania się z najnowszym trailerem. Wideo znajdziecie poniżej.

Realm of Ink zadebiutuje jeszcze w tym roku

Realm of Ink zabierze graczy w podróż do magicznego świata inspirowanego starożytnymi Chinami. Zabawa skupiać się będzie na intensywnych starciach z różnorodnymi przeciwnikami, a rozgrywka stawia na założenia charakterystyczne dla gatunku roguelike. Należy spodziewać się więc podkręconego poziomu wyzwań i sporej losowości w doborze umiejętności i zdolności. Tytuł przyciąga również starannie wykonaną oprawą graficzną, która swoją stylistyką nawiązuje do tytułowego atramentu. Szata graficzna może przywodzić na myśl chociażby słynne Okami.



Wszyscy zaintrygowani już teraz mogą przetestować demo Realm of Ink, które jest dostępne na Steam. Jak zapewniają twórcy, premiery gry powinniśmy spodziewać się jeszcze w tym roku. Zaznaczmy, że produkcja powstaje z myślą o PC oraz konsolach.