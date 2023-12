Ready or Not - setki tysięcy graczy zakochało się w duchowym spadkobiercy SWAT 4

Wczoraj Ready or Not opuściło wczesny dostęp, a w ręce graczy wreszcie trafiła wersja 1.0. Tytuł już wcześniej zgarniał dobre opinie i cieszył się popularnością, ale teraz znów jest na topie. Produkcja od VOID Interactive często określana jest mianem duchowego spadkobiercy legendarnego SWAT 4. Jeśli zastanawiacie się, czy warto zagrać w Ready or Not, być może uda nam się rozwikłać Wasze wątpliwości.

Czy warto zagrać w Ready or Not?

Ready or Not było dostępne w Early Access od grudnia 2021 roku. Wyłącznie na Steam gra doczekała się już ponad 105 tys. recenzji, a zdecydowana większość z nich, bo aż 91%, to pozytywne opinie. Jeśli zagłębimy się w komentarze, dostrzeżemy, że dużo osób wprost mówi o tym, iż jest to “SWAT 5”. Jeśli więc gry z legendarnej serii taktycznych strzelanek przypadły Wam do gustu, tą produkcją również nie będziecie zawiedzeni.