Ravenlok z datą premiery. Gra będzie dostępna w usłudze Game Pass

Ravenlok to propozycja od niezależnego studia Cococucumber. Grę po raz pierwszy zaprezentowano podczas ubiegłorocznego Xbox & Bethesda Games Showcase. Tym razem twórcy podzielili się dokładną datę premiery, oddając w ręce graczy kolejny trailer.

Ravenlok będzie dostępne w Xbox Game Pass

Ravenlok to inspirowana baśniami mieszanka gry akcji i RPG, w której wcielimy się w dziewczynę imieniem Kira. Bohaterka pewnego dnia znajduje czarodziejskie lustro, za sprawą którego przenosi się do mistycznego świata. Tam Kira przyjmie miano tytułowej Ravenlok i z mieczem oraz tarczą w ręku rozpocznie epicką podróż, aby ocalić upadłe królestwo Dunia z objęć złej królowej.



Podczas eksploracji magicznej krainy będziemy musieli stawić czoła wielu przeciwnikom, których pokonamy w wymagających potyczkach. Nie zabraknie również zagadek i łamigłówek, a w trakcie naszej przygody podejmiemy się różnorodnych zadań.



Ravenlok zadebiutuje na rynku 4 maja i będzie dostępne na PC poprzez Epic Games Store i Microsoft Store oraz konsolach Xbox One i Xbox Series S/X. Warto dodać, że już od dnia premiery gra zasili bibliotekę usługi Xbox Game Pass.