Ranking najlepiej ocenianych produkcji Marvela. Niekwestionowany lider

Niektórych może zaskoczyć, że to właśnie ta produkcja osiągnęła najlepszy wynik ze wszystkich filmów i seriali z MCU.

Kolejne produkcje Marvela zadebiutowały w tym roku, więc czas na aktualizację rankingu najlepiej i najgorzej ocenionych filmów i seriali z uniwersum. Ostatnie kilkanaście miesięcy nie było zbyt udanych dla MCU i większość produkcji nie mogło liczyć na przychylność recenzentów. Jedynie Strażnicy Galaktyki 3 wybiły się ponad kiepską formę, osiągając wynik 82% pozytywnych opinii na Rotten Tomatoes. To jednak daleko w tyle od pierwszego miejsca, które bez problemu pokonało resztę stawki.

Najlepiej oceniane filmy i seriale z MCU na Rotten Tomatoes

To właśnie Ms. Marvel z 98% pozytywnych recenzji pozostaje numerem jeden wśród najlepiej ocenionych pozycji z MCU na Rotten Tomatoes. Nieco słabiej ten serial oceniają widzowie, gdzie pozytywnych opinii jest 80%. W rankingu drugie miejsce zajmuje Czarna Pantera z 96%, a stawkę zamykają ex aequo Avengers: Koniec gry, pierwsza część Iron Mana, serial animowany A gdyby…? oraz specjalny krótkometrażowy film Strażnicy Galaktyki: Coraz bliżej święta z 94%. W pierwszej dwudziestce najlepiej ocenionych produkcji Marvela aż siedem to seriale i specjalne filmy dystrybuowane na Disney+.