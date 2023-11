QW LAN PL 2023 startuje już za chwilę. Fani Quake’a nie mogę tego przegapić

QW LAN PL 2023 to impreza typu LAN BYOC (Bring Your Own Computer) w Radomsku, gromadząca graczy QuakeWorld z całego świata. Będzie to już trzecie wydarzenie organizowane z tej serii, na którym entuzjaści multiplayerowego trybu do Quake’a mogą sprawdzić swoje umiejętności. Jedynymi warunkami uczestnictwa jest zapisanie się na listę, opłacenie wpisowego (250 zł) i przyjechanie z własnym komputerem.

QW LAN PL 2023 – szczegóły imprezy

Wydarzenie odbędzie się w dniach 8-12 listopada w sali weselnej hotelu Zodiak w Radomsku.