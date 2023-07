Quantum Error jednak nie trafi na PS4. Wersja na starszą konsolę Sony anulowana

TeamKill Media zaprezentowało w tym tygodniu nowe fragmenty rozgrywki z Quantum Error , czyli nadchodzącej produkcji stanowiącej połączenie gry akcji i survival horroru osadzonej w realiach science fiction. Okazuje się jednak, że to nie koniec informacji związanych ze wspomnianym tytułem. Deweloperzy podzielili się bowiem informacją dotyczącą wersji na PlayStation 4.

Studio podkreśla, że Quantum Error od samego początku było tworzone z myślą o PlayStation 5. Deweloperzy mieli jednak nadzieję, że uda im się również przygotować wersję na PlayStation 4. Ostatecznie jednak TeamKill Media doszło do wniosku, że nie są w stanie sprawić, by wydanie na starszą konsolę Sony było w stanie dorównać temu, co gra będzie oferować na PS5.