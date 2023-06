Putin to nowy film Patryka Vegi. Zobaczcie pierwszy zwiastun – jest dziwnie

To pierwsza międzynarodowa produkcja Patryka Vegi.

Patryk Vega powraca z nowym kontrowersyjnym filmem, tym razem opowiadającym o Władimirze Putinie. Reżyser w swoim nowym dziele eksploruje „umysł Putina i rosyjską duszę”. Produkcja pomyślana jest jako artystyczny protest przeciwko „rosyjskiemu dyktatorowi i wojnie w Ukrainie”.

Patryk Vega zaprezentował koncepcyjny zwiastun filmu Putin

Filmowiec znany teraz pod pseudonimem Besaleel, planuje wkrótce nakręcić swój pierwszy międzynarodowy film. Produkcja zatytułowana „Putin” jest przedstawiana jako thriller polityczny, w którym poznamy psychologiczny portret rosyjskiego przywódcy. Film pierwotnie nosił tytuł „The Vor in Law”, co odnosi się do terminu rosyjskiej mafii, który można przetłumaczyć jako „ojciec chrzestny”. Vega traktuje swojego bohatera jako szefa największej mafii na świecie, prezentując powiązania między Putinem z przestępczością zorganizowanych w czasach, gdy obecny prezydent Rosji był jeszcze burmistrzem Petersburga.