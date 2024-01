PS Plus z pierwszą ujawnioną grą na luty. Sony zapewniło premierowy tytuł

To może być hit na miarę Rocket League. Sony ogłosiło, że w lutowej ofercie PlayStation Plus pojawi się Foamstars, czyli najnowsza gra od Square Enix. Produkcja przypominająca Splatoon od Nintendo zadebiutuje na rynku 6 lutego 2024 roku i tego samego dnia dostępna będzie dla subskrybentów PS Plus.

Foamstars pierwszą ogłoszoną grą w PlayStation Plus na luty 2024

Foamstars to strzelanka, gdzie drużyny składające się z czterech graczy, rywalizują w meczach, aby wypełnić mapę kolorem swojej piany. Wygrywa ta drużyna, która zapełni swoją pianą większy obszar areny. Dostępna w grze broń będzie służyć również do budowania różnych konstrukcji, które można wykorzystać do obrony własnego terytorium lub przemieszczania się po mapie.