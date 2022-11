Przepiękna nowa grafika z Mass Effect 5. BioWare świętuje N7 Day wieloma atrakcjami

A do tego wypowiedź dyrektora projektu i darmowa niespodzianka dla fanów The Sims 4.

Na grafice możemy zobaczyć ogromną stację monitoringu MR7 obsługiwaną przez Green Dagger Ltd., która znajduje się na orbicie jednej z planet. Stacja należy do firmy Deepspace Dhow SAV i dowodzona jest przez Sub-Nabarcha Soa'Rhai Zhilliana-Jonesa.

BioWare poinformowało, że prace przedprodukcyjne piątej części serii Mass Effect przebiegły bardzo dobrze i studio stale powiększa swoją kadrę o kolejnych pracowników. Niestety twórcy nie są jeszcze gotowy na ujawnienie szczegółów gry, nad którą obecnie pracują. Mimo to nie zapomnieli o graczach i podziękowali im za zaangażowanie w rozwój marki.

Pewnego dnia będziemy gotowi, aby podzielić się nowymi informacjami z następnego Mass Effect, więc dziękujemy za udział w tej podróży razem z nami. To wyjątkowo ekscytujące dla zespołu i chcielibyśmy nadal dzielić się wrażeniami z tego, nad czym będziemy wraz z wami pracować w przyszłości. I dzisiaj ze wszystkich dni chcemy również uhonorować dziedzictwo serii, dzięki której tu jesteśmy. Miliony z was doświadczyło już edycji legendarnej Mass Effect, zarówno jako gracze, którzy powrócili do serii, jak i ci, którzy poznali ją po raz pierwszy. Widzimy, jak bardzo lubisz nasze gry i stajesz się częścią tej historii.

Darmowy dodatek do The Sims 4 inspirowany Mass Effectem

Aby odpowiednio uczcić N7 Day BioWare nawiązało współpracę z Maxis, aby stworzyć specjalne przedmioty inspirowane Mass Effectem do The Sims 4. Już 17 listopada do gry zostaną dodane nowe elementy, w które będziemy mogli ubrać naszego Sima. Każdy posiadacz The Sims 4 odbierze za darmo wszystkie elementy z okazji N7 Day. Przypomnijmy, że od 18 października gra przeszła na model free-to-play na każdej dostępnej platformie.