Project Ferocious to fotorealistyczny FPS z dinozaurami. Pokazano gameplay

Project Ferocious to połączenie pierwszoosobowej strzelaniny i survivalu na egzotycznej wyspie . Autor tej produkcji – deweloper OMYOG – pracuje nad nią już od dłuższego czasu. Teraz w internecie pojawił się oficjalny materiał wideo z gameplayem . Publikujemy go na dole tej wiadomości.

Fabuła Project Ferocious

Gra zabierze nas na tajemniczą wyspę, gdzie będziemy musieli przetrwać, mając do dyspozycji aparat i zestaw broni. Sprowadzi nas tu wezwanie od grupy zaginionych dziennikarzy śledczych. Szybko okaże się, że na wyspie czyha na nas wiele niebezpieczeństw – i wcale nie chodzi tu o dinozaury, choć te także tu spotkamy. Będziemy musieli pomóc kolegom i odkryć prawdę o złowrogim miejscu.

Tytuł powstaje w oparciu o środowisko Unreal Engine. Trzeba przyznać, że wygląda to naprawdę nieźle – zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że jest to projekt opracowywany wyłącznie przez jedną osobę. Na razie nie znamy dokładnej daty premiery. Wiadomo jedynie tyle, że strzelanka ma zadebiutować w przyszłym roku. Tymczasem autor zaprasza do dodawania tytułu do listy życzeń na Steamie.