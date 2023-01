Project DW – Nexon zapowiada nowe RPG akcji w otwartym świecie

Mamy dobre wieści dla fanów gier RPG, których akcja rozgrywa się w otwartym świecie. Południowokoreańska firma Nexon zapowiedziała Project DW.

Na ten moment nie znamy zbyt wielu szczegółów na temat Project DW

Niestety, nie otrzymaliśmy żadnych szczegółów poza suchą informacją, że projekt powstaje. Wiemy, że Project DW (najprawdopodobniej jest to wyłącznie nazwa robocza) ukaże się na PC, konsolach oraz urządzeniach mobilnych. Akcja produkcji będzie rozgrywać się w uniwersum Dungeon and Fighter.



Dungeon and Fighter zadebiutowało w Korei Południowej w 2005 roku. Parę lat później gra ukazała się na rynkach zachodnich pod nazwą Dungeon Fighter Online. W 2013 roku zaprzestano dalszego wspierania produkcji, a zaledwie dwa lata później ponownie wprowadzono grę na rynek. Od marca 2022 roku dostępna jest również na urządzeniach mobilnych. Twórcy podkreślają, że od początku istnienia marki gra przeszła przez place ponad 850 milionów użytkowników na całym świecie.



Obecnie Nexon pracuje nad dwoma innymi produkcjami bazującymi na Dungeon and Fighter - Project OVERKILL oraz Project AK.