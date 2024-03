Profesjonalne zawodniczki CS2 czują się wykluczone. „Zróbmy krok w kierunku różnorodności”

Zawodniczki z zespołu Astralis opublikowały otwarty oficjalny list do Valve.

Pod koniec września ubiegłego roku zadebiutował Counter-Strike 2. Następca CS:GO jest dostępny na komputerach osobistych za darmo, jednak gra oferuje również opcjonalne mikropłatności. Jak się okazuje, profesjonalne zawodniczki CS2 mają pewne zastrzeżenia co do tytułu i postanowiły opublikować w sieci otwarty list do Valve.

Otwarty list do Valve nawołuje do „zrobienia kroku w kierunku różnorodności”

Zespół profesjonalnych zawodniczek Counter-Strike 2 opublikował w mediach społecznościowych otwarty list do Valve. Członkinie Astralis postanowiły zwrócić uwagę na niewystarczającą reprezentację kobiecych operatorów w grze. Jak podkreślają zawodniczki, niesprawiedliwym oraz „nieco nieprzyjaznym" jest fakt, że korzystanie z żeńskich skórek postaci wymaga wydania pieniędzy, podczas gdy męskie skórki są darmowe.

Astralis zaznacza także, że uwielbia być częścią społeczności CS2, jednak obecnie czuje się jedynie jak „gość na imprezie”. Według zespołu liczba damskich oraz męskich postaci dostępnych za darmo powinna być taka sama. To mogłoby ich zdaniem wpłynąć na większe zainteresowanie kobiet graniem w Counter-Strike 2 lub przynajmniej sprawdzić, że milej widziane będą czuły się kobiety aktualnie grające w strzelankę.

Korzystanie z żeńskiej skórki agenta kosztuje dodatkowo, podczas gdy domyślne skórki są męskie. Nie wiemy, dlaczego tak jest, ale wiemy, że wydaje nam się to zarówno niesprawiedliwe, jak i nieco nieprzyjazne. Z pewnością tak to odczuwamy i w pewien sposób wspiera to seksizm, z którym, niestety, wciąż się spotykamy. (...) Wierzymy, że więcej kobiet zaczęłoby grać w grę, gdyby istniały domyślne darmowe agentki, a przynajmniej te z nas, które grają teraz, czułyby się milej widziane. Zróbmy razem ważny krok w kierunku różnorodności i inkluzywności – uczyńmy skórki agentek darmowymi. – przekazują członkinie Astralis na platformie X.

Czas pokaże, czy Valve odniesie się w jakiś sposób do otwartego listu wystosowanego przez Astralis. Na ten moment pozostaje nam zatem obserwować rozwój sytuacji i oczekiwać na ewentualne komunikaty ze strony twórców Counter-Strike 2.