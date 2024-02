Problem trzech ciał na nowych zdjęciach. Twórcy chcą doprowadzić serial do końca, ale wszystko zależy od Netflixa

David Benioff i D.B. Weiss to twórcy Gry o tron, którzy tym razem od Netflixa otrzymali okazję pracowania nad ekranizacją innej słynnej powieści. Problem trzech ciał zadebiutuje na platformie już w przyszłym miesiącu, a niedawno do sieci trafił nowy zwiastun świetnie zapowiadającego się serialu. Showrunnerzy w rozmowie z Empire wspomnieli o zakończeniu serii książek, które zachwyciło ich do tego stopnia, że stało się ich ulubionym finałem wszech czasów.

Problem trzech ciał – twórcy liczą na kolejne sezony

W wywiadzie przyznali, że chcieliby zaprezentować je widzom, ale ostateczna decyzja będzie należeć do Netflixa. Benioff i Weiss mają świadomość, że wraz kolejnymi sezonami koszty produkcji Problemu trzech ciał będzie rosnąć, więc platforma będzie musiała mieć solidne uzasadnienie, aby doprowadzić tę produkcję do końca.