Prezentacja wyjątkowych gier podczas Poznań Game Arena 2023. Znamy pierwsze atrakcje

Web 3 to nowa iteracja sieci World Wide Web, która obejmuje koncepcję decentralizacji, technologii blockchain oraz ekonomii opartej na tokenach. Technologia nazywana "zdecentralizowaną siecią" ma naprawić niedoskonałości Web1 i Web2, w tym wykorzystywanie grafiki 3D, chociażby w środowisku metaverse.

Web3 Game Arena ma na celu zwiększenie świadomości potencjału technologii Web3 w grach oraz zapewnić forum do dialogu i dzielenia się wiedzą między osobami związanymi z branżą gier. Inicjatywa adresowana jest do miłośników gamingu, deweloperów oraz wszystkich entuzjastów trendu metaverse i blockchain. Web3 Game Arena powstała we współpracy z ESE Entertainment oraz Meapro.

Jako PGA cieszymy się z kontynuacji współpracy z Metapro oraz nawiązania partnerstwa z ESE Entertainment. Wierzymy, że technologia blockchain daje wiele nowych możliwości branży gier. Jestem przekonany, że W3GA dostarczy wielu pozytywnych doświadczeń graczom, programistom i firmom zajmującym się tworzeniem gier - powiedział Łukasz Wołonkiewicz, Dyrektor Poznań Game Arena.

Jestem podekscytowany tym jak W3GA pokazuje potencjał współpracy między e-sportem, grami i grami web3. Naszym celem jest połączenie tych różnych elementów w celu stworzenia dobrze prosperującego i rozwijającego się rynku gier, a wydarzenie jest świadectwem wyjątkowej synergii, jaką można osiągnąć w branży - przekazał Michał Bartczak, Metapro Co-Founder & CTO.