Prezentacja kolejnej klasy z Remnant 2. Zobacz trailer

Twórcy z Gunfire Game długo to odwlekali, ale podczas czerwcowego Summer Game Fest 2023 w końcu zdradzili dokładną datę premiery gry Remnant 2. Otrzymaliśmy wtedy również wideo poświęcone trybowi kooperacji. Trzeba przyznać, że deweloperzy bardzo lubią pokazywać swoją grę, a to może wskazywać na pewność siebie, jeśli chodzi o jej jakość. Tym razem otrzymaliśmy materiał, który przybliża kolejną klasę postaci.

Medyk w Remnant 2

Jak łatwo się domyślić Medyk będzie mistrzem leczenie i wszystkiego, co z tym aspektem zabawy związane. Gry niejednokrotnie nauczyły nas, że w dobrej drużynie nie może zabraknąć tej klasy, chociaż gracze na ogół sięgają po nią niechętnie.



Do tajemniczego świata gry Remnant 2 będziemy mogli przenieść się już 25 lipca. Wszystko wskazuje więc na to, że podczas tegorocznego sezonu ogórkowego nie zabraknie ciekawych premier. Na koniec przypomnijmy, że gra powstaje z myślą o PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Chętnie dowiemy się, czy czekacie na sequel i jakie macie względem niego oczekiwania.