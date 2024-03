Premiery tygodnia na Xbox i PC. Microsoft przedstawia skromność listę nowości

W przyszłym tygodniu abonenci Xbox Game Pass nie będą również mieli okazji zapoznać się z ani jedną premierową produkcją. Nie oznacza to jednak, że we wspomnianej usłudze nie pojawią się żadne nowości. Zgodnie z zapowiedziami już 1 kwietnia 2024 roku subskrybenci Microsoftu otrzymają bowiem dostęp do Ark: Survival Ascended. Dzień później – 2 kwietnia 2024 roku – do biblioteki zostanie natomiast dodany Superhot: Mind Control Delete.