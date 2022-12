Premiery Disney+ na styczeń. Kolejny kinowy film w ofercie na nowy rok

Fani animowanych produkcji otrzymają premierowo Koala Man, czyli satyrę na superbohaterskie produkcje, a także Małego demona. Pełną listę wraz z opisami i zwiastunami znajdziecie poniżej.

Disney+ - premiery w styczniu 2023

Amsterdam (film) – 4 stycznia 2023

“Amsterdam” to film uznanego filmowca Davida O. Russella i oryginalna epopeja kryminalna o trzech przyjaciołach, którzy znajdują się w centrum jednego z najbardziej szokujących, tajnych spisków w historii Ameryki. Fascynująca i bogata w treść opowieść w błyskotliwy sposób łączy fakty historyczne z fikcją, tworząc aktualne, filmowe przeżycie.

Gdyby ściany mogły śpiewać (film dokumentalny) – 6 stycznia 2023

Od ponad 90 lat, Abbey Road Studios jest sercem branży muzycznej. W tym pełnym osobistych wspomnień i refleksji filmie, Mary McCartney przybliża nam tych dziewięć dekad. Dekad kreatywności i magii, które są fundamentem tego najsłynniejszego i najdłużej funkcjonującego studia nagraniowego na świecie. Film pokazuje jak wszechstronną instytucją jest Abbey Road Studios, dom muzyki klasycznej, filmowej, popu, a nawet hip-hopu. Artyści, producenci, kompozytorzy, realizatorzy dźwięku i obsługa studia opowiadają o tym, jak odnaleźli swój muzyczny język i stworzyli społeczność. Nagrania archiwalne i taśmy z sesji zdradzają część tajemnic tego słynnego miejsca.

Koala Man (serial animowany) – 9 stycznia 2023

Serial „Koala Man” śledzi losy ojca w średnim wieku Kevina i jego tytułowej – nie aż tak sekretnej – tożsamości. Jego jedyną supermocą jest gorąca pasja do przestrzegania zasad i zwalczania drobnych przestępstw w miasteczku Dapto. Choć może się wydawać, że są to zwykłe australijskie przedmieścia, – siły zła, zarówno te o wymiarze kosmicznym, jak i te stworzone przez człowieka – czyhają, by zaatakować niczego niespodziewających się mieszkańców Dapto. Koala Man, który dąży do zaprowadzenia porządku w swoim rodzinnym miasteczku i często wciąga w swoje przygody sfrustrowaną rodzinę, jest gotowy do działania. Zrobi wszystko, by pokonać złoczyńców, nadprzyrodzone okropieństwa lub, co gorsza, palantów, którzy nie wystawiają koszy na śmieci w wyznaczone dni.

Witamy w Chippendales (serial) – 11 stycznia 2023