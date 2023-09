Premierowa gra za darmo do odebrania. Tym razem na Steam i Epic Games Store

Total Mayhem Games zrobiło niespodziankę wszystkim graczom na PC i konsolach. Ich premierowa gra zatytułowana We Were Here Expeditions: The FriendShip została udostępniona całkowicie za darmo przez ograniczony czas. Przypomnijmy, że najnowszy tytuł studia to przygodowa produkcja 3D pełna łamigłówek i zagadek do rozwiązania w trybie kooperacji. Produkcja dostępna będzie za darmo przez cały miesiąc.

Myślisz, że razem możecie uporać się z tym wyzwaniem? No to spróbujcie! To nowe, niewielkie i samodzielne doznanie z serii We Were Here naprawdę wystawi waszą przyjaźń na próbę. Aby udowodnić, że wasza przyjaźń może pokonać wszystko, musicie rozwiązać kilka zagadkowych wyzwań. Wszystko zależy od komunikacji, pracy zespołowej… i zaufania. Rozmawiajcie, współpracujcie i przede wszystkim zawierzcie sobie nawzajem.