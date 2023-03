Disney stworzył prawdziwy miecz świetlny z Gwiezdnych wojen. Fani oszaleli na jego punkcie

D’Amaro wyszedł na scenę, trzymając rękojeść miecza świetlnego. Po chwili nacisnął przycisk, a niebieskie ostrze zaczęło „wysuwać” się z rękojeści, w identyczny sposób, co w produkcjach z Gwiezdnych wojen. Nie zabrakło również charakterystycznego dźwięku, po którym na sali przetoczyło się zbiorowe westchnienie z zachwytu.

Na trwającym właśnie SXSW w Austin w stanie Teksas prezes Disney Parks and Experiences, Josh D’Amaro, zaprezentował na scenie prawdziwy miecz świetlny, którzy fani Gwiezdnych wojen doskonale znają z licznych filmów i seriali. Chociaż podczas panelu nie zabrakło innych ciekawych gadżetów, w tym nowego robota z ludzkimi ruchami, czy Smart Hulka w garniturze, to największą uwagę zgromadzonej publiczności zyskał nieodzowny element każdego wyposażenia Jedi.

Prezes Disney Parks and Experiences zaprosił na scenę Leslie Evans, która prowadzi dział Badań i rozwoju dla Disney Imagineering, tworząc m.in. wspomniany miecz świetlny. Evans przyznała, że był to bardzo trudny projekt do wykonania, ale przyświecał im cel „budowania momentów filmowych w prawdziwym świecie”.