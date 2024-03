Pracownicy Rockstar obawiają się powrotu crunchu. Ostatnia decyzja firmy spotkała się z krytyką

Jak niedawno przekazywaliśmy, pojawiły się nowe wieści związane z procesem produkcyjnym GTA 6. Zgodnie z podanymi przez portal Insider Gaming informacjami Rockstar wydał bowiem pracownikom polecenie powrotu do biura ze względu na wejście gry w „końcową fazę rozwoju”. Jak się okazuje, decyzja firmy nie przypadła do gustu deweloperom, którzy obawiają się wystąpienia toksycznych praktyk w miejscu pracy.

Wczoraj pojawiły się informacje dotyczące powrotu pracowników Rockstar Games do siedziby firmy z pracy zdalnej. Jak się dowiedzieliśmy, taka decyzja podyktowana była wejściem GTA 6 w „końcową fazę rozwoju”, a dodatkowo ma zapewnić najwyższy poziom produktywności i bezpieczeństwa przed premierą gry. Działanie firmy nie spotkało się jednak z aprobatą pracowników.

Okazuje się, że wielu deweloperom pracującym nad GTA 6 nie spodobały się plany firmy na powrót do pracy stacjonarnej. Decyzja została skrytykowana przez Niezależny Związek Zawodowy Wielkiej Brytanii, którego częścią są również pracownicy Rockstar Games. Jak przekazuje związek, działanie rodzi obawy o powrót do toksycznych praktyk w miejscu pracy.

Po tak wielu złamanych obietnicach obawiamy się, że kierownictwo może torować drogę do powrotu do toksycznych praktyk - crunchu. Kierownictwo musi ponownie przemyśleć swoje lekkomyślne decyzje i zaangażować się w rozmowy z pracownikami, aby znaleźć rozwiązanie, które będzie korzystne dla wszystkich.

Swoje zdanie w sprawie powrotu do pracy stacjonarnej wyraziło również kilku anonimowych pracowników Rockstar Games. Jak podają zaangażowani w proces tworzenia GTA 6 deweloperzy, praca zdalna była dla wielu „kołem ratunkowym” i umożliwiała zachowanie zdrowej równowagi między życiem zawodowym i prywatnym.

Jak zwykle, nie było żadnych konsultacji z nami: ludźmi, na których te zmiany polityki mają największy wpływ. Jednym z moich zmartwień jest to, że jesteśmy zmuszeni do pracy po godzinach w biurze, aby utrzymać kontakt z globalnymi zespołami, podczas gdy wcześniej mogliśmy logować się z domu, aby uczestniczyć w późnych spotkaniach. Będzie to oznaczać utratę czasu spędzanego z naszymi rodzinami. Wiem również o kolegach, którzy mają problemy zdrowotne uniemożliwiające pracę biurową w pełnym wymiarze godzin, a teraz pozostają w stanie zawieszenia.