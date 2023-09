Starfield na Poznań Game Arena 2023. Mnóstwo atrakcji od Xboksa i Bethesdy

Wśród wielu gier, jakie pojawią się w strefie największą gwiazdą będzie bez wątpienia Starfield. To nowa, kosmiczna gra RPG, w której wcielamy się w rolę odkrywców i odkrywczyń kosmosu. Jak w każdej grze studia, to my tworzymy przygodę - możemy wybrać kim chcemy być, i zając się eksplorowaniem świata, budując statki, rekrutując załogę i odkrywając nowe planety, albo podążyć za głównym wątkiem i poszukać odpowiedzi na pytanie: co tak naprawdę tam jest?

Kilka dni po premierze produkcja od Bethesda Game Studios zbiera doskonałe opinie od graczy, a recenzenci zgodnie wskazują ją, jako jednego z głównych faworytów do zgarnięcia tytułu gry roku. Na PGA pojawi się mnóstwo rekwizytów, makiet oraz cosplayerów, tworząc niesamowity, międzygalaktyczny świat.