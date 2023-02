Poznajcie Project Black Flag, czyli alternatywę dla Dungeons and Dragons

Ostatnio sporo się działo wokół marki Dungeons and Dragons w związku z zawirowaniami dotyczącymi zmian w licencjach. Sytuację na swoją korzyść postanowiła wykorzystać ekipa Kobold Press, która zachęca do sprawdzenia swojej gry. Project Black Flag ma być alternatywą dla 5. edycji Dungeons and Dragons.

Project Black Flag rzuci wyzwanie Dungeons and Dragons

Twórcy udostępnili paczkę treści, dzięki której możecie dowiedzieć się nieco więcej na temat Project Black Flag. Jeśli chcecie rzucić okiem na to, co planuje ekipa Kobold Press, to wystarczy udać się na tę stronę i pobrać plik. Autorzy gry zaznaczają, że będą bardzo wdzięczni za wszelki feedback.



Dwunastostronicowy dokument powie Wam nieco więcej na temat mechanik zawartych w grze, zasad tworzenia postaci, ich talentów oraz zdolności. Całość może przywodzić na myśl instrukcję i trzeba przyznać, że na pierwszy rzut oka bardzo przypomina, to co znamy z Dungeons and Dragons.