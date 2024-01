Powstaje najgorsza gra świata. Znajdzie się w niej wszystko, czego nienawidzą gracze

To będzie prawdziwy eksperyment dla wszystkich fanów słabych produkcji.

Od listopada ubiegłego roku tiktoker znany jako Everywhere Nowhere tworzy najgorszą grę świata. Produkcja zatytułowana Monster Sniper Season 3 ma być prawdziwym testem wytrzymałości dla graczy, którzy podejmą się wyzwania sprawdzenia w tej produkcji. Deweloper zamierza dodać do gry wszystkie najbardziej irytujące i bezsensowne funkcje, których celem jest wyśmianie wielu błędów współczesnych produkcji.

Monster Sniper Season 3 – najgorsza gra tworzona przez tiktokera

Monster Sniper Season 3 będzie z pozoru prostą platformówką 2D, w której kierujemy szczurem uzbrojonym w wyrzutnię rakiet oraz bumerang. Oto tylko najważniejsze z irytujących cech gry: