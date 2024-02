Powstaje kolejny spin-off Gry o Tron. HBO rozwija serial będący „powrotem do korzeni”

HBO aktywnie rozwija projekt wraz z Mattsonem Tomlinem, scenarzystą nadchodzącego The Batman Part II, który wcześniej pracował przy Power i Android/Matka. Napisał także scenariusz do adaptacji komiksu BRZRKR od Keanu Reevesa oraz animowanego serialu Terminator, który powstaje dla Netflixa.

The Hollywood Reporter podało, że niezatytułowany jeszcze serial ma być „powrotem do korzeni”, choć nie do końca wiadomo, czy odnosi się do elementów z całej Gry o Tron, czy też może fabularnych zawiłości i skomplikowanych relacji między bohaterami z pierwszego sezonu.

Nowy serial będzie trzecią obecnie rozwijaną produkcją ze świata Westeros. HBO pracuje nad drugim sezonem Rodu smoka, a także wcześniej zapowiedzianym serialem A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight.

Stacja w poprzednich latach rozwijała więcej seriali z Gry o Tron, ale większość z nich została skasowana. Ten los spotkał Bloodmoon, do którego nakręcono nawet pilotażowy odcinek, kosztujący aż 30 mln dolarów. Niedawno pojawiły się pierwsze zdjęcia i nagrania prezentujący serial.