Powstający od 6 lat film z uniwersum DC nie dojdzie do skutku. Projekt został skasowany

W filmie Batman: The Brave and the Bold młodym Robinem zostanie Damian, syn Bruce’a Wayne’a. Daje to wskazówkę, że Dick Grayson od dłuższego czasu działa już samodzielnie w Blüdhaven. Niestety jest jeszcze za wcześnie, aby spekulować, czy film wprowadzi również tę postać do uniwersum.

