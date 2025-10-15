Powrót po dwóch dekadach. Odsłona kultowej serii zadebiutowała na Steamie z oceną 93/100

Ubisoft sprawił graczom niemałą niespodziankę, wypuszczając na Steamie Tom Clancy’s Splinter Cell: Pandora Tomorrow – drugą odsłonę kultowej serii o agencie Samie Fisherze. Tytuł, który zebrał 93/100 na Metacritic, wraca po ponad dwóch dekadach nieobecności w cyfrowej dystrybucji.
Tom Clancy’s Splinter Cell: Pandora Tomorrow – premiera na Steamie po 21 latach
Gra dostępna jest w promocyjnej cenie 23,94 zł, obniżonej o 40% z okazji premiery na platformie Valve. Po zakończeniu oferty, czyli 28 października, cena wzrośnie do 39,99 zł. Produkcja nie oferuje polskiej wersji językowej, ale z okazji wydania Ubisoft przygotował również pakiet Splinter Cell Legacy Collection, obejmujący wszystkie sześć odsłon serii. Zestaw ten można obecnie kupić za 75,49 zł.
