Post Malone w pierwszym DLC do WWE 2K24. Muzyk dołączy do listy grywalnych postaci

Pod koniec stycznia bieżącego roku mogliśmy rzucić okiem na pierwszy zwiastun WWE 2K24. Premiera sportowej produkcji nadchodzi coraz większymi krokami, w związku z czym twórcy nie zwalniają tempa. 2K potwierdza obecność jednego z popularnych muzyków w pierwszym DLC do gry.

Pierwsze DLC do WWE 2K24 z Post Malone. Muzyk odpowiada również za ścieżkę dźwiękową do gry

2K Games potwierdziło, że wielokrotnie nagradzany raper i producent Post Malone trafi do WWE 2K24 jako grywalna postać. Muzyk pojawi się w grze w ramach pierwszego DLC, jednak nie wiemy jeszcze, kiedy dokładnie zostanie wydane rozszerzenie. Ponadto to właśnie ten artysta odpowiada za wyselekcjonowanie utworów, które znajdą się w ścieżce dźwiękowej do WWE 2K24.

Sekretem świetnej ścieżki dźwiękowej do gry wideo jest stworzenie czegoś dla każdego i na każdy nastrój. To sprawia, że jesteś podekscytowany i napędza cię do gry. To był totalny odlot. Mamy wiele fajnych pomysłów, więc jestem bardzo entuzjastycznie nastawiony. – mówi Post Malone o współpracy przy WWE 2K24.

Pasja Austina [Post Malone – dop.red.] do muzyki jest w pełni widoczna w artystach i utworach, które wybrał do WWE 2K24, co dokładnie odzwierciedla obecny pejzaż dźwiękowy WWE. – dodaje Neil Lawi, szef działu muzycznego WWE.

Ścieżka dźwiękowa w WWE 2K24 prezentuje się następująco:

Post Malone – Chemical

Post Malone – Laugh It Off

100 gecs – Hand Crushed By A Mallet

Busta Rhymes – Put Your Hands Where My Eyes Can See

Colter Wall – Motorcycle

Grimes – Genesis

Militarie Gun – Do It Faster

Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs – Big Rig

Speed – Not That Nice

Turnstile – Mystery

Tyler Childers – House Fire

Yeat – Bëttr 0ff

Na koniec przypominamy, że WWE 2K24 zadebiutuje 8 marca 2024 roku. Produkcja zmierza na konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz na komputery osobiste.