Portal 64 to demake klasyka Valve. Pierwsza część fanowskiej gry już dostępna

W skrócie: na ten moment dostępny jest tzw. First Slice, czyli dokładnie 13 komór testowych oryginalnej gry . Lambert zamierza jednak ukończyć przerabianie wszystkich 19 oryginalnych lokacji, aczkolwiek według niektórych doniesień możemy się dodatkowo spodziewać 14 poziomów dostępnych wyłącznie w Portal: Still Alive w ramach Xbox Live. Materiał udostępniony przez twórcę projektu (poniżej) szczegółowo opisuje, w jaki sposób Lambertowi udało się osiągnąć tak dobrze wyglądający Portal na N64.

Pewien członek growej społeczności, James Lambert, od lat pracował nad czymś, co teoretycznie brzmi jak projekt wzięty rodem z dziwacznego snu. Mowa bowiem o pełnoprawnej wersji gry Portal działającej na konsoli Nintendo 64, którą najprościej określić jako tzw. „demake” . Teraz natomiast twórca poinformował , że pierwszy kawałek tegoż właśnie projektu pod tytułem Portal 64 jest dostępny dla każdego, kto chciałby go wypróbować. Gra oficjalnie wyszła z wersji beta i jest całkowicie darmowa.

Aby wypróbować Portal 64 potrzebujemy kopii oryginalnej gry na PC. Trzeba bowiem pobrać plik “portal_pak_000.vpk z folderu gry, aby następnie załadować go do niestandardowego patchera i otrzymać plik, który możemy załadować do praktycznie każdego emulatora Nintendo 64. Miłego grania!