Popularny serial superbohaterski zostanie zrestartowany. Powstają nowi Herosi

W obsadzie oryginalnej serii wystąpili Hayden Panettiere, Jack Coleman, Milo Ventimiglia, Masi Oka, Zachary Quinto, czy Sendhil Ramamurthy. W 2015 roku pojawił się serial Heroes Odrodzenie, który został stworzony jako jednosezonowy miniserial.

Zawsze uważałem, że marka jest wystarczająco elastyczna i ma wystarczająco szerokie założenia. To serial o zwykłych ludziach posiadających niezwykłe moce. To nieokreślona [ilość] ludzi na całym świecie, a następnie oni muszą uratować świat. Jestem pewien, że uda nam się znaleźć więcej historii do opowiedzenia z powracającymi i nowymi postaciami – powiedział Kring.