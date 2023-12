Pony Island 2: Panda Circus – nadchodzi kolejny hit? To nie jest gra o kucykach!

Jeśli kojarzycie takie tytuły jak Pony Island, The Hex i Inscryption, to wiecie, jak rewelacyjne gry tworzy Daniel Mullins. Niezależny twórca zapowiedział swoją najnowszą produkcję – Pony Island 2: Panda Circus. Szczerze przyznam, że już nie mogę się doczekać! Zachęcamy do zapoznania się z pierwszym trailerem.

Pony Island 2: Panda Circus to projekt, który już teraz warto jest mieć na radarze

Tak naprawdę nigdy nie do końca wiadomo, czego można spodziewać się po grach Daniela Mullinsa. Twórca stale zaskakuje pomysłami i ich realizacją, dlatego nie da się zamknąć jego produkcji w ramach konkretnego gatunku. Pony Island 2: Panda Circus z pewnością będzie w jakiś sposób nawiązywać do pierwszej części, która jest ogromnym niezależnym hitem. Pamiętajmy jednak, że studio twórcy stale się rozwija, co idzie w parze z nowymi możliwościami.



Nie poznaliśmy zbyt wielu szczegółów na temat Pony Island 2: Panda Circus, ale deweloper w skrócie opisuje swoją produkcję jako fantasmagoryczną podróż przez czas, mity, boskości i gry wideo. Podczas zabawy gracz wcieli się postać młodego nomady, który miał podbić świat, ale przedwczesna śmierć skazała go „Ziemskie Więzienie”.



Niestety, nie poznaliśmy żadnych chociażby przybliżonej daty premiery Pony Island 2: Panda Circus. Nie wiemy również, na jakie platformy zmierza gra.