Polskie World of Horror już dostępne w wersji 1.0

Jeśli interesujecie się grami niezależnymi, to Waszej uwadze nie powinno umknąć polskie World of Horror. Gra od lutego 2020 roku była dostępna w Early Access, gdzie spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem. 19 października projekt w końcu zadebiutował w wersji 1.0, a gracze chętnie sprawdzają ten niecodzienny horror.

World of Horror straszy w japońskim stylu

Warto podkreślić, że wyłącznie na Steam tytuł doczekał się ponad 5800 recenzji, a zdecydowana większość z nich, bo aż 93%, to pozytywne opinie. Gracze chwalą przede wszystkim unikalny klimat produkcji.



Twórca nie kryje inspiracji dziełami autorstwa H.P. Lovecrafta i Junjiego Ito, więc jeśli taki klimat do Was przemawia, to World of Horror z pewnością przypadnie Wam do gustu. Grę ciężko zamknąć w ramach jednego gatunku. W istocie otrzymujemy połączenie staroszkolnego RPG z przygodówką i mechanikami charakterystycznymi dla gatunku roguelite. Ponadto twórca przygotował turowy system walki oraz masę wyborów, które podejmiemy w trakcie zabawy. World of Horror wyróżnia się również za sprawą oryginalnej oprawy graficznej.



Na koniec przypomnijmy, że World of Horror w wersji 1.0 zadebiutowało na rynku 19 października, a gra jest dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Nintendo Switch.