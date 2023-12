Polskie House Flipper 2 ogromnym hitem! Statystyki Steam mówią same za siebie

Wyłącznie na Steam House Flipper 2 doczekał się już ponad 1500 recenzji, a zdecydowana większość z nich, bo aż 84%, to pozytywne opinie . Według danych zebranych przez platformę SteamDB w szczytowym momencie w grę od Frozen District zagrywało się ponad 17,5 tys. osób. Najprawdopodobniej wynik ten zostanie wkrótce pobity.

Po sukcesie pierwszej części było wiadomo, że o House Flipper 2 będzie głośno. Najnowsza produkcja od Frozen District kilka dni temu zadebiutowała na rynku, a pierwsze recenzje od mediów były bardzo optymistyczne . Wszystko wskazuje jednak na to, że również sami gracze pokochali kolejną odsłonę symulatora remontowania domów . Gra cieszy się ogromną popularnością, a twórcy z pewnością mają powody do zadowolenia.

Wiele osób wskazuje na to, że House Flipper 2 jest bliźniaczo podobny do pierwszej części gry, więc jeśli dobrze bawiliście się grając w jedynkę, to w kontynuacji powinniście się odnaleźć bez problemu. Na koniec przypomnijmy tylko, że gra dostępna jest wyłącznie na PC. Wersje przeznaczone na konsole PlayStation 5 i Xbox Series S/X mają pojawić się na rynku 21 marca. Dajcie znać, czy mieliście okazję zagrać w ten symulator i podzielcie się swoimi wrażeniami.