Polskie Hellcard już dostępne w wersji 1.0. Czy warto zagrać?

Hellcard to propozycja od rodzimego studia Thing Trunk. O grze mogliście usłyszeć już wcześniej, gdyż w lutym 2023 roku zadebiutowała we wczesnym dostępie. Produkcja jest już jednak dostępna w wersji 1.0, a jeśli lubicie niebanalne karcianki, to koniecznie powinniście zainteresować się tym tytułem. Zachęcamy do zapoznania się z premierowym trailerem.

Hellcard – czy warto zagrać? Recenzje i opinie graczy

Ekipę Thing Trunk możecie kojarzyć za sprawą wydanego w 2018 roku rewelacyjnego Book of Demons. Wizualnie ich najnowsza produkcja utrzymana jest w podobnym klimacie, jednak jeśli chodzi o rozgrywkę, to już zupełnie inna, lecz wszystko wskazuje na to, że ciągle atrakcyjna, para kaloszy.