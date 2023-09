Polskie AirportSim z datą premiery

AirportSim to propozycja od rodzimych twórców z MS Games. Jak łatwo się domyślić, mamy tutaj do czynienia z symulatorem, który w szczególności powinien zainteresować osoby pragnące na własnej skórze dowiedzieć się, jak działają lotniska. Deweloperzy podzielili się datą premiery swojej produkcji, a z tej okazji przygotowali specjalny trailer. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym wideo.

AirportSim – obsługa lotniska od kuchni

Jak przekonują deweloperzy AirportSim stawia na realizm, dzięki czemu będziemy mogli przyjrzeć się bliżej pracy obsługi i korzystać z licencjonowanego sprzętu. Wśród dostępnych na start maszyn znajdą się Airbus A320neo i 737 MAX, a partnerskimi liniami lotniczymi są EnterAir, Wizz Air i Atlantic Airways. Akcja gry rozgrywać się będzie na płytach prawdziwych obiektów, między innymi na lotnisku im. Chopina w Warszawie.