Polski gracz przeszedł Skyrima na 100%. Wyciągnął z gry wszystko, co się dało

Skyrim od 2011 roku nieustannie cieszy się sporą popularnością wśród graczy. Ogrom możliwości, jakie oferuje tytuł, potrafi przyciągnąć przed monitory entuzjastów wirtualnej rozrywki na długie godziny. Jeden z wiernych miłośników gry postanowił natomiast wyciągnąć ze Skyrima co się da i ukończyć tytuł na 100%.

Oddany fan Skyrima przeszedł grę na 100%

Jeden z fanów The Elder Scrolls V: Skyrim podjął się naprawdę wyjątkowego wyzwania, które – jak się okazuje – zakończyło się sukcesem. Pochodzący z Polski gracz o pseudonimie Pawelos4 wyciągnął bowiem z produkcji dosłownie wszystko, co się dało. Miłośnik Skyrima przeszedł grę na 100%, co oznacza dokładnie, że ukończył każde zadanie, odkrył wszystkie możliwe lokacje, zdobył i rozwinął w pełni wszystkie zdolności, a także zebrał każdy przedmiot, które twórcy dodawali do produkcji – w tym bronie, zbroje, książki, jedzenie czy napoje.

Dodatkowo Pawelos4 uzyskał imponująco wysoki, 1337 poziom doświadczenia i jak sam zaznacza, nie korzystał z modów ani cheatów. Jego postać posiada 7000 punktów życia, 2300 punktów energii i 4360 punktów many. Jak prezentuje gracz we wpisie umieszczonym w serwisie Jego postać posiada 7000 punktów życia, 2300 punktów energii i 4360 punktów many. Jak prezentuje gracz we wpisie umieszczonym w serwisie Reddit , jego postaci nie jest w stanie zabić nawet skok z wysokiego klifu. Pełna lista rzeczy, które zostały wykonane przez polskiego gracza znajduje się na stronie NexusMods , gdzie udostępnił on zapis swojego stanu gry dla wszystkich zainteresowanych pobraniem pliku.

W sieci pojawiły się głosy, że pewnych elementów w statystykach Pawelosa może brakować. Jak jednak uważa polski gracz, jeżeli pojawiły się jakieś nieścisłości, wynikać mogą one wyłącznie z powodu nieprawidłowego śledzenia osiągnięć przez grę.

Spędziłem niezliczone godziny na wiki i forach Skyrim, aby upewnić się, że NICZEGO nie przeoczyłem (...). Chociaż pokazuję swoje statystyki w filmie, traktujcie je z przymrużeniem oka, bo śledziłem własną listę (3 encyklopedie Skyrim, kilka filmów na YT i wiele postów na forach), aby ukończyć każdą jedną rzecz w tej grze i jestem pewny, że każda możliwa rzecz została ukończona. Jeśli czegoś brakuje w statystykach, gra nie śledziła ich poprawnie. – mówi Pawelos4.

Mając na uwadze poziom postaci, miłośnik Skyrima rozpoczął swoją przygodę na levelu 116. Przez kolejne 43 godziny wielokrotnie musiał używać czaru iluzji, stojąc w miejscu, aby osiągnąć 1337 poziom. Jak przyznaje, w tym czasie zazwyczaj zajmował się innymi czynnościami, między innymi oglądał Netflixa. Poniżej znajduje się zapis całego procesu udostępniony na YouTube przez Pawelosa.