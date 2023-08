Polski film niespodziewanym hitem Netflixa. Świetna oglądalność rodzimego akcyjniaka

To druga najpopularniejsza polska produkcja tego roku na platformie.

W poprzednią środę na Netflixie zadebiutował nowy polski film akcji zatytułowany Operacja: Soulcatcher. Produkcja w naszym kraju przeszła bez większego echa, ale brak promocji nie przyczynił się wcale do niskiej oglądalności. Wręcz przeciwnie, przez pierwsze pięć dni film oglądano przez 19,3 miliona godzin, co daje 11,6 mln wyświetleń. Tym samym polska produkcja stała się drugim najchętniej oglądanym nieanglojęzycznym filmem ubiegłego tygodnia na Netflixie i piątym filmem bez podziału na kategorie.

Operacja: Soulcatcher hitem Netflixa

Operacja: Soulcatcher pokonała m.in. Zom 100: Bucket List of the Dead, czyli aktorską ekranizację popularnej mangi, a także Dream. Uległa tylko Paradise, które miało swoją premierę tydzień wcześniej, a w pierwszym pełnym tygodniu oglądalność filmu wzrosła do 30,7 mln godzin.