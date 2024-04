Polski city-builder pozwoli wybudować starożytne miasto. Pierwszy zwiastun The Whims of the Gods

Świeże spojrzenie na gatunek dzięki nastawieniu na kooperację między graczami.

Pod koniec lutego pojawiła się zapowiedź polskiego city-buildera, który rozgrywać się będzie na malowniczych terenach Chin. To jednak nie koniec dobrych wieści dla miłośników gatunku i rodzimych produkcji. Studio PJ Games szykuje bowiem strategiczną przygodę kooperacyjną o nazwie The Whims of the Gods.

Zapowiedź i pierwszy zwiastun The Whims of the Gods The Whims of the Gods to nastawiony na kooperację (sieciową i lokalną) city-builder od polskiego studia PJ Games. Gra oferuje świeże spojrzenie na gatunek dzięki mechanice współpracy między graczami – dwie osoby wspólnie będą przekształcać wioskę w metropolię. Zadaniem miłośników budowania będzie rozwój tętniącego życiem, starożytnego miasta, w tym zaspokajanie potrzeb obywateli i przetwarzanie pozyskanych zasobów. To jednak nie wszystko – w trakcie rozgrywki gracze mogą spodziewać się zagrożenia w postaci potworów wyłaniających się z wulkanu w sercu wyspy. Gracze wyszkolą żołnierzy i będą mieli do dyspozycji specjalne zdolności, które można aktywować podczas bitwy. System walki opierać się będzie natomiast na mechanice auto-battler. Pojawią się również różne, nieprzewidywalne wydarzenia, takie jak wyjątkowe obfite plony czy epidemie. Weź udział w strategicznej przygodzie kooperacyjnej przeznaczonej dla dwóch graczy. Razem zbudujecie i ochronicie miasto starożytnej cywilizacji, stawiając czoła przerażającym przeciwnikom i ostatecznemu wyzwaniu przetrwania. – czytamy w opisie gry.

GramTV przedstawia:

Do sieci trafił już pierwszy zwiastun The Whims of the Gods. Polski city-builder zmierza na PC i będzie dostępny za pośrednictwem platformy Steam. Grę można już dodać do listy życzeń, a premiera zaplanowana jest na III kwartał 2024 roku.

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.