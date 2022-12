Polska edycja planszówki Darkest Dungeon w końcu ujrzy światło dzienne?

Twórcy przychodzą do nas z dobrymi wiadomościami.

Planszowa adaptacja Darkest Dungeon powstała już dawno temu. W czerwcu ubiegłego roku informowaliśmy Was o tym, że gra zostanie wydana po polsku, a przygotowaniem rodzimej wersji językowej zajmie się Lucrum Games. W trakcie realizacji projektu pojawiło się jednak sporo komplikacji i finalnie dalej nie doczekaliśmy się premiery gry. Mamy jednak dobre informacje.

Prace nad polską edycją planszówki Darkest Dungeon ciągle trwają

Jak informuje fanpage Planszowe Newsy, wydawnictwo Lucrum Games w końcu otrzymało niezbędne pliki, dzięki czemu może rozpocząć prace nad tłumaczeniem Darkest Dungeon na polski. Miejmy nadzieję, że teraz prace nabiorą tempa, a twórcom uda się dowieźć projekt do końca.



„Rozgrywka mam charakter kampanijny, podczas której będziecie rozwijać swoje postacie oraz rozbudowywać rodową siedzibę. Zarządzani przez was najemnicy mogą stać się naprawdę potężni, ale mogą też zginąć marnie w starciu z hordami monstrów, które nawiedzają okolicę. Kampania jest w 100% regrywalna – możecie rozgrywać ją wielokrotnie, za każdym razem układając ją w inną fabułę dzięki licznym elementom różnicującym poszczególne podejścia” – czytamy w opisie gry na stronie wydawnictwa.



Twórcy podtrzymują tym samym informację o tym, że premiery planszowego Darkest Dungeon powinniśmy spodziewać się w 2023 roku. Obecnie możecie złożyć zamówienie na grę w formie pre-order. Darkest Dungeon (+Stretch Goals) zostało wycenione na 499.90zł, a dodatek Darkest Dungeon: The Crimson Court (+Stretch Goals) na 199.90zł.



Specyfikacja gry: